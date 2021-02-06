Кокорин поставил условием своего перехода в «Анжи» трансфер Денисова

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер к 10-летию покупки «Анжи» Сулейманом Керимовым подготовил большой материал о яркой, но недолгой судьбе этого проекта. Так, собеседники нашего журналиста рассказали, что условием летнего трансфера в 2013 году Александра Кокорина из «Динамо» в «Анжи» был одновременный переход туда же тогдашнего капитана сборной России Игоря Денисова.

Герман Ткаченко:

— Главной целью был Кокорин. После матча «Анжи» с «Динамо» Это'О подошел к Сулейману и сказал о нем: «Супер!» Мы сразу включились. А агент Саши сказал Сулейману: «Кокорин пойдет в «Анжи» только в том случае, если вы возьмете еще и Денисова». Но и Игорь — это фигура, а не разменная монета! Капитан сборной! И мы взяли их обоих. Пришлось ломать уже готовую сделку по покупке Яна Мвила — Гус хотел опорного, чтобы мы могли перевести Жусилея в центр обороны.

— Тогда все казалось безоблачным?

— Да. Сулейман преодолел негатив от третьего места и проигрыша в финале Кубка, оставил Хидинка, купил Кокорина с Денисовым, вернул Самба, подписал Меленстена. И мы бы выиграли чемпионат, если бы пережили тот момент.

В итоге Кокорин, начинавший сезон травмированным, не успеет провести ни у Меленстена, ни вообще в «Анжи» ни матча. А сейчас правила УЕФА по солидарным выплатам заставят «Фиорентину» заплатить 2034 евро махачкалинскому клубу, за который он вообще не играл.

Полностью третья часть суперэксклюзива «СЭ» об «Анжи»: Полностью третья часть суперэксклюзива «СЭ» об «Анжи»