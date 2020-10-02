«Вольфсбург» арендовал Филиппа у «Динамо»

Как ранее сообщал «СЭ», «Динамо» отдало нападающего Максимилиана Филиппа в аренду в «Вольфсбург». В официальном Twitter, бело-голубые пожелали ему удачи.

?? Максимилиан Филипп проведёт остаток сезона в аренде в «Вольфсбурге»!



Желаем удачи, Милли ? pic.twitter.com/DfUFhwXDBf — ФК «Динамо» Москва (@dynamofc) October 2, 2020

26-летний форвард перешел в «Динамо» прошлым летом. В этом сезоне он принял участие в 7 матчах чемпионата России и забил 1 гол, а также вышел на поле в единственной игре бело-голубых в Лиге Европы.