РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Вольфсбург» арендовал Филиппа у «Динамо»

20:10
Максимилиан Филипп. Фото ФК "Динамо"
Максимилиан Филипп. Фото ФК "Динамо"
Теги:

Как ранее сообщал «СЭ», «Динамо» отдало нападающего Максимилиана Филиппа в аренду в «Вольфсбург». В официальном Twitter, бело-голубые пожелали ему удачи.

26-летний форвард перешел в «Динамо» прошлым летом. В этом сезоне он принял участие в 7 матчах чемпионата России и забил 1 гол, а также вышел на поле в единственной игре бело-голубых в Лиге Европы.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир