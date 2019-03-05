Во ФСИН опровергли слухи об ожоге у Кокорина после процедуры в "Бутырке"

Представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков заявил, что арестованный по обвинению в хулиганстве форвард "Зенита" Александр Кокорин не получал травм в результате медицинских процедур в СИЗО "Бутырка".

Ранее появилась информация, что футболисту неудачно провели процедуру электрофореза, из-за чего у игрока появилось на ноге нагноение. В начале февраля защитники 28-летнего нападающего заявили, что Кокорин может стать инвалидом, поскольку не получает квалифицированную реабилитацию после операции на коленном суставе.

– Информация, размещенная в ряде СМИ о якобы получении ожогов Кокориным во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО-2 Москвы, не соответствует действительности, – приводит "Интерфакс" слова Цыганкова. – В настоящее время Кокорин жалоб не предъявляет, состояние его здоровья удовлетворительное. Он продолжает посещение спортивного зала СИЗО.

Также сообщается, что УФСИН по сообщениям СМИ "незамедлительно провело проверку, в результате которой установлено, что после проведения процедуры электромиостимуляции отмечалось незначительное покраснение кожи у Кокорина".

Напомним, что нападающий сине-бело-голубых, его младший брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка" с начала октября 2018 года после участия в двух драках в центре Москвы.

Общественная наблюдательная комиссия Москвы проведет проверку ситуации с ожогами Кокорина