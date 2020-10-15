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Вместимость «Ростов Арены» уменьшена до 30 процентов

10:15
&quot;Ростов Арена&quot;. Фото ФК "Ростов"
&quot;Ростов Арена&quot;. Фото ФК "Ростов"
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Фактическая вместимость «Ростов Арены» уменьшена до 30 процентов, сообщает пресс-служба «Ростова».

«В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области номер 272 в редакции от 14.10.2020 проведение профессиональных спортивных мероприятий возможно с участием зрителей при условии, что их количество не будет превышать 30 процентов от максимально возможного заполнения зрительских мест.

Также напоминаем нашим болельщикам, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора — вход на стадион будет разрешен только в средствах индивидуальной защиты (в масках и перчатках), на входе будет действовать температурный контроль, на трибунах будет обеспечиваться социальная дистанция", — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Ближайший домашний матч «Ростова» запланирован на воскресенье, 18 октября. Команда встретится с «Ахматом» в рамках матча 11-го тура Тинькофф РПЛ, начало — в 19.00 (мск).

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