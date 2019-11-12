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Властимил Петржела: «Зенит» — клуб номер один в России»

07:57
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Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что питерцы закрепятся на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Они оторвались от «Локомотива» на пять очков.

— У меня нет никаких сомнений, что «Зенит» продолжит укреплять позиции в чемпионате России, — цитируют Петржелу «Известия». - Не думаю, что их до конца сезона кто-то сможет сдвинуть с первой строчки. У сине-бело-голубых отличный состав и невероятная поддержка болельщиков. На данный момент это клуб номер один в России.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://iz.ru/942024/sevastian-terletckii/chisto-plotnyi-sezon-uderzhit-li-zenit-pervenstvo-v-rpl

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