Влашич вызван в сборную Хорватии на ноябрьские матчи
15:08
Стал известен состав сборной Хорватии на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Словакии (16 ноября) и товарищеский матч против команды Грузии (19 ноября).
В команду попал нападающий ЦСКА Никола Влашич.
Состав сборной Хорватии:
вратари — Калинич, Ливакович, Слуга;
защитники — Йедвай, Митрович, Баришич, Бартолец, Чалета-Цар, Шкорич, Мелньяк, Перич;
полузащитники — Модрич, Ракитич, Ковачич, Брозович, Бадель, Пашалич, Влашич;
нападающие — Перишич, Крамарич, Ребич, Брекало, Петкович, Оршич.
? #Croatia squad— HNS (@HNS_CFF) October 28, 2019
???? 16/11, Rijeka, #EURO2020 qualifier
???? 19/11, Pula, friendly#BeProud #Family #Vatreni pic.twitter.com/nItJSONwoa
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