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Влашич вызван в сборную Хорватии на ноябрьские матчи

15:08
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Стал известен состав сборной Хорватии на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Словакии (16 ноября) и товарищеский матч против команды Грузии (19 ноября).

В команду попал нападающий ЦСКА Никола Влашич.

Состав сборной Хорватии:

вратари — Калинич, Ливакович, Слуга;

защитники — Йедвай, Митрович, Баришич, Бартолец, Чалета-Цар, Шкорич, Мелньяк, Перич;

полузащитники — Модрич, Ракитич, Ковачич, Брозович, Бадель, Пашалич, Влашич;

нападающие — Перишич, Крамарич, Ребич, Брекало, Петкович, Оршич.

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