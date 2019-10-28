Влашич вызван в сборную Хорватии на ноябрьские матчи

Стал известен состав сборной Хорватии на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Словакии (16 ноября) и товарищеский матч против команды Грузии (19 ноября).

В команду попал нападающий ЦСКА Никола Влашич.

Состав сборной Хорватии:

вратари — Калинич, Ливакович, Слуга;

защитники — Йедвай, Митрович, Баришич, Бартолец, Чалета-Цар, Шкорич, Мелньяк, Перич;

полузащитники — Модрич, Ракитич, Ковачич, Брозович, Бадель, Пашалич, Влашич;

нападающие — Перишич, Крамарич, Ребич, Брекало, Петкович, Оршич.