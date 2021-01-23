Влашич прокомментировал слухи о своем уходе из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что пока не собирается покидать российский клуб.

— Никогда не ставлю свои интересы выше общекомандных, — цитирует хорвата bobsoccer.ru. — В футбольном клубе самое важное — команда, точно так же ни один футболист не имеет права становиться выше всего коллектива. Я, конечно, понимаю, что играю определенную роль, и определенная значимость у меня есть. Но у нас есть, как минимум, 10 полевых игроков и вратарь, каждый из нас на своей позиции важен для команды. И нельзя сказать, что кто-то один — абсолютный мотор и лидер. Все игроки должны выложиться без остатка, показать максимум и дать силу команде. Я делаю все, чтобы помочь ЦСКА стать сильнее.

— Всякий раз, когда трансферное окно открыто, армейские болельщики опасаются, что вот-вот могут лишиться Влашича.

— Я в ЦСКА уже два с половиной года, и все это время постоянно слышу о том, что якобы могу покинуть команду. Каждый раз возникает этот вопрос. А я все равно здесь с вами (улыбается).

Сейчас я не намерен никуда уходить. Очень хочу в этом сезоне выиграть титул с ЦСКА. Будь то чемпионат или Кубок. Вот мои задачи до окончания нынешнего сезона.

Контракт Влашича с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он в 17 матчах РПЛ забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.