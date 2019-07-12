Влашич недоволен молодежным чемпионатом Европы

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в интервью "СЭ" признался, что недоволен результатом молодежного чемпионата Европы. Его сборная Хорватии заняла 4-е место в группе, хотя сам игрок забил 2 гола.

– Как оцените для себя турнир?

– Одно очко в трех матчах – это, конечно, мало. Я недоволен результатом. Наша команда рассчитывала на большее. Но все понимают, что молодежный чемпионат Европы – серьезный турнир с высокой конкуренцией. Всего 12 команд в трех группах, только четыре выходят в плей-офф – это вызов для каждого. У нас все пошло не так уже в первом матче – проиграли Румынии 1:4. Сильно не везло. Сразу назначили пенальти в наши ворота, еще до перерыва получил травму важный игрок. А против Франции и Англии большую часть времени оборонялись, трудно было переломить ситуацию.

– Своим выступлением довольны? Все-таки два забитых мяча.

– Честно? Это неплохой показатель. Но на фоне плохого выступления всей команды радости немного. (Дмитрий Зеленов)

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