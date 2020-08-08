По итогам опроса болельщиков ЦСКА на официальном сайте лучшим игроком прошедшего сезона был признан полузащитник Никола Влашич. Он набрал 65 процентов голосов. Хорват в 38 матчах забил 13 голов.

Второе место в голосовании занял Мариу Фернандес, третий — Игорь Акинфеев. Всего в опросе участвовали 8094 человека.

Влашич четыре раза выигрывал награду лучшего игрока месяца.