Влашич — лучший игрок ЦСКА в прошедшем сезоне по версии болельщиков
13:31
По итогам опроса болельщиков ЦСКА на официальном сайте лучшим игроком прошедшего сезона был признан полузащитник Никола Влашич. Он набрал 65 процентов голосов. Хорват в 38 матчах забил 13 голов.
Второе место в голосовании занял Мариу Фернандес, третий — Игорь Акинфеев. Всего в опросе участвовали 8094 человека.
Влашич четыре раза выигрывал награду лучшего игрока месяца.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/nikola-vlasic-luchshiy-igrok-sezona201920/
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