Газизов не согласился с результатами опроса ВЦИОМ о снижении популярности футбола

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ о популярности футбола в России.

30 сентября Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса про изменение представления россиян об отечественном футболе с 2005 по 2024 год. Согласно информации, доля равнодушных к футболу людей за этот период времени увеличилась с 43 до 77 процентов.

«Снижение числа болельщиков и людей, интересующихся футболом, на наш клуб никак не влияет. Наоборот, в Дагестане виден очень большой подъем и интерес к футболу. У нас ходит полный стадион — 15 тысяч, среди которых много детей. Еще в Дагестане развиваются государственные и частные футбольные школы не только для мальчиков, но и для девочек. Потому я со скептицизмом отношусь к данным ВЦИОМ — наблюдаю абсолютно другую картину», — цитирует Газизова Sport24.

По данным ВЦИОМ, количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19 до 4 процентов), а интересующихся футболом время от времени — с 34 до 18 процентов.