Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов назвал фаворита в борьбе за серебро. «Ростов» и ЦСКА отстают от питерцев на 11 очков.

— Пожалуй, «Локомотив», — отметил Радимов. — Там собраны высококлассные игроки, надежная оборона, опытный тренер. Правда, с позиционной атакой проблемы, поэтому будет сложно с соперниками, которые выстраивают «автобус» у своей штрафной. ЦСКА — не чужой для меня клуб, я очень хотел бы, чтобы армейцы зацепились за Лигу чемпионов. Но команда слишком молодая. Ей не хватит опыта. У «Краснодара» много травмированных. Ну а «Ростову» короткая обойма не позволит бороться за самые высокие места.

— «Зенит» чемпионство уже не упустит?

— Разумеется. Для меня сейчас интрига сводится к одному — увеличит «Зенит» 10-очковый отрыв, который был перед зимним перерывом, или нет?

— Ну и?

— Мой прогноз — разница в очках между чемпионом и серебряным призером станет еще больше!

Владислав Радимов: «Даже если «Локомотив» попадет в Лигу чемпионов, с Семиным после сезона попрощаются»