РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Владислав Радимов: «А что, если следующий чемпионат РПЛ сыграть из одного круга?»

10:46
Теги:

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о том, как доиграть чемпионат России.

— А что, если следующий чемпионат РПЛ сыграть из одного круга? — написал Радимов в Twitter. — Хозяина поля определить жребием! Тогда будет время доиграть и этот сезон, если удастся победить эту Гадость, разумеется.

Почти все спортивные соревнования, в том числе и РПЛ, были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 15107
Все опросы
Как вы заполните паузу в РПЛ и еврофутболе?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир