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Владислав Игнатьев: «Не звал ли Слуцкий в «Рубин»? Без комментариев»

16:01
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Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал, что его команда ставит задачу выиграть турнир в Катаре. А также не стал отвечать на вопрос, звал ли Леонид Слуцкий в «Рубин».

— Наша задача в этом сезоне -только Лига чемпионов. Удастся ли догнать «Зенит»? Всякое бывает в футболе. Не надо зацикливаться на первом месте, просто надо побеждать в каждом матче.

— Игра с «Зенитом», которая будет сразу после перерыва, приобретает особое значение?

— Как и любая игра.

— Может после зимней паузы как раз самое подходящее время, чтобы обыграть такого соперника? Ведь питерцы еще не наберут кондиции.

— Никто заранее не может спрогнозировать как закончится матч. Игра будет интересная, тем более, она будет после долгой паузы. Все будут в разных кондициях.

— Будет ли задача выиграть кубок «Пари Матч»?

— Раз мы участвуем, значит есть такая задача.

— Какие события запомнились в перерыве? Например, Слуцкий возглавил «Рубин»?

— Я его с этим поздравил. Мы с ним общаемся. Он же меня в 2009 году звал в Самару.

— А в «Рубин» не звал?

— Без комментариев. (Елена Григорьевская)

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