Владислав Игнатьев: "Конфликт Семина и Геркуса на игре не сказывался"

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев заверил, что конфликт между Юрием Семиным и Ильей Геркусом не сказывался на игре команды.

– Семин как-то изменился за то время, что работаете с ним?

– Сейчас мы не даем повода расстраиваться. Хорошо работаем, все стараются. Здорово выглядели против "Зенита". Лучше не злить Палыча. Поверьте, вам бы не захотелось испытать его гнев на себе. Поэтому боимся проигрывать. (Смеется.)

– Помните самый жесткий разговор с Семиным?

– В конце 2016 года, перед выходом в отпуск. Я был год в "Локомотиве", но ничего не получалось. Нырнул глубоко – так, что ниже было уже некуда. Дно нащупал. То играл, то не играл. То справа выходил, то слева. В бытовом плане приходилось очень тяжело, это отражалось на поле. Тренер сказал: либо ты остаешься внизу, либо начинаешь подниматься вверх. Я удачно провел последние два матча, закрыл год, отдохнул, и дальше начался выбираться.

– Конфликт Семина и Геркуса на игре "Локо" сказывался?

– Нет, вообще никак. У нас есть своя работа, ее надо выполнять. А эти потусторонние дела на команду не влияют – мы же ничего не можем тут поделать, как-то повлиять. Есть тренер, мы выполняем его установку. По крайней, за себя могу сказать, что никакой проблемы или конфликтной ситуации не было. (Александр Рогулев)

Полностью интервью с Игнатьевым читайте на сайте "Спорт-Экспресс"