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Владислав Безбородов: «Необходимо принимать решения самому и не перекладывать ответственность на ВАР»

17:26
Владислав Безбородов. Фото Никита Успенский., "СЭ"
Владислав Безбородов. Фото Никита Успенский., "СЭ"
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Владислав Безбородов был признан лучшим судьей прошедшего сезона. Победителя номинации выбирали эксперты и представители СМИ, в том числе и «СЭ».

— Сезон необычный. Из-за карантина был разделен на две части, — сказал Безбородов в эфире «Матч ТВ». — Поменялся у нас руководитель. И требования тоже поменялись. Надо было притираться, понимать новые требования и правила. Чего требует новый руководитель.

От ВАР двоякое впечатление. Не очень у нас много времени и практики. В дальнейшем все адаптируем. Есть плюсы, а есть моменты, которые смущают. В какой-то мере это более безопасно: большая ошибка может быть исправлена, которая повлияет на карьеру. Но нужно понимать, что на поле необходимо принимать решения самому и не перекладывать ответственность на ВАР.

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