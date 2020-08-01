Владислав Безбородов: «Необходимо принимать решения самому и не перекладывать ответственность на ВАР»

Владислав Безбородов был признан лучшим судьей прошедшего сезона. Победителя номинации выбирали эксперты и представители СМИ, в том числе и «СЭ».

— Сезон необычный. Из-за карантина был разделен на две части, — сказал Безбородов в эфире «Матч ТВ». — Поменялся у нас руководитель. И требования тоже поменялись. Надо было притираться, понимать новые требования и правила. Чего требует новый руководитель.

От ВАР двоякое впечатление. Не очень у нас много времени и практики. В дальнейшем все адаптируем. Есть плюсы, а есть моменты, которые смущают. В какой-то мере это более безопасно: большая ошибка может быть исправлена, которая повлияет на карьеру. Но нужно понимать, что на поле необходимо принимать решения самому и не перекладывать ответственность на ВАР.