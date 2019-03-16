Владимир Вайсс: "У Кверквелии есть все данные для английского футбола"

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс уверен, что защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия смог бы проявить себя в чемпионате Англии. Ранее в СМИ появлалсь информация, что английские клубы интересуются игроком красно-зеленых.

– Я знал, что у Соломона было предложение от английского "Лестера", - цитируют "Известия" Вайсса. - Мы разговаривали с ним на эту тему. Конечно, есть много футболистов, которые грезят переездом в Англию или Испанию, но существуют и игроки, мечтающие играть в России. Кверквелия один из них. Он прошел непростой путь: был тяжелый момент в казанском "Рубине", когда Соломон не всегда играл. Теперь он выступает за "Локо" и, на мой взгляд, является лучшим центральным защитником РПЛ прошлого сезона. Я им очень доволен: Кверквелия – хороший парень и отличный футболист. Он говорил, что клуб предлагает ему новый контракт. Это значит, что в "Локомотиве" его ценят и уважают. Рад за него. А то, что ему предлагал контракт "Лестер", – хорошая реклама для Соломона.

– Вы считаете, что Кверквелия сейчас готов к уровню чемпионата Англии?

– Думаю, да. У Кверквелии есть все данные для английского футбола: он хорошо играет головой и имеет неплохую скорость для своих габаритов. В квалификации к чемпионату мира 2018 года мы играли против сборной Уэльса, и Гарет Бэйл​ никак не мог обыграть Соломона. Такое запоминается на всю жизнь и о многом говорит.