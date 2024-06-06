Слишкович : «Джикия не всегда был здоров, когда я был главным тренером в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович объяснил, почему не ставил защитника Георгия Джикию в основной состав красно-белых.

«Джикия не всегда был здоров, когда я был главным тренером в «Спартаке». Он долго не играл, не был в тонусе. К сожалению, в такие моменты тяжело вернуться. Если Джикия наберет форму и обретет тонус, то сможет себя показать. Георгий — важный футболист для российского футбола. Джикия, когда в форме, может хорошо играть», — цитирует Sport24 Слишковича.

30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.