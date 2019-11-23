Владимир Рыков: «Здорово задолжали нашим болельщикам»

Защитник «Динамо» Владимир Рыков рассказал о настрое команды на матч 17-го тура чемпионата России против «Ростова».

— Мы и сами переживаем от того, что наши болельщики уходят со своего же великолепного стадиона расстроенными. В этом плане мы им здорово задолжали, — приводит слова Рыкова официальный сайт «Динамо». — Они фантастически нас поддерживают и, считаю, что гол Вани Ордеца на последних секундах домашней же игры с «Ахматом» это во многом заслуга трибун, которые верили в команду до конца. Что же, одну серию в Казани уже прервали, на очереди, надеюсь, другая.

— Перед матчем с нами ряд футболистов «Ростова» «обнулил» свои карточки и без ряда лидеров дончане проиграли дома «Тамбову». Можно сказать, что футбол наказал южан?

— Мне не хочется размышлять о таких моментах. Как, например, и о шумихе вокруг финансов «Ростова», которая поднялась. Надо думать о своей игре, а не о проблемах соперника — настраиваться на одного из лидеров, настраиваться вдвойне, потому что последний домашний матч года, и даже втройне, потому что было 0:3 в первом круге.

— Тем не менее, ты ведь выступал в командах, где были задолженности и невыплаты. Как это влияет на настрой игрока?

— Когда выходишь на поле, то об этом не думаешь. У тебя есть соперник, ты стремишься его обыграть. А вот на неделе, в тренировочном процессе, могут быть проблемы. Потому что у всех есть семьи, есть траты, есть семейный бюджет. И когда вмешиваются негативные факторы — это не может не влиять на настроение. В конце концов большинство разговоров в раздевалке начинает крутиться вокруг этого. Что создает определенный фон. Так что ничего хорошего тут нет.

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