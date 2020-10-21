Защитник «Урала» Владимир Рыков, который долгое время выступал за «Динамо», в разговоре с «СЭ» прокомментировал возвращение в московский клуб Андрея Воронина. Бывший футболист бело-голубых, «Ливерпуля» и ряда немецких клубов будет ассистентом нового главного тренера Сандро Шварца.

— Вас удивляет то, что произошло с «Динамо»?

— А что произошло?

— Тбилиси, смена тренера...

— Это в прошлом, у команды уже новый тренер, наверное, будет другая игра. Интересно посмотреть.

— Воронин вернулся.

— Да, видел, что Андрей вернулся в клуб. Хочу пожелать ему удачи. Мы вместе играли, тогда было хорошее время и хорошая игра. Буду рад, если они сейчас будут показывать такой же футбол.

— С Новиковым списывались после отставки?

— Я со всеми ребятами на связи, всегда пытаюсь оказать поддержку и пожелать удачи. Всегда буду за них болеть. (Севастиан Терлецкий)