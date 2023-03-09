Владимир Обедзинский: «Дзюбу рьянее всех возвеличивают его хейтеры»

Бывший игрок «Кубани» Владимир Обедзинский прокомментировал хет-трик нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1).

«Говорили, что за полгода Дзюба три гола забьет. Вот он и забил три гола за пол-игры. А хорошее начало — это, как мы знаем, полдела. И хейтеры Дзюбы как раз рьянее всех потом его возвеличивают. Галактионов — молодец. Талалаев к себе в команду Артема не взял, а он взял. Почему так? Вокруг ха-ха, хи-хи, а Дзюба вышел и заткнул всем рты. Какой бы там Дзюба ни был в быту, главное, что он забивает, когда находится на поле, к нему все бегут, целуют его, и все забывается», — приводит слова Обедзинского «Евро-Футбол.Ру».

34-летний форвард в феврале этого года подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона.