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Владимир Обедзинский: «Дзюбу рьянее всех возвеличивают его хейтеры»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «Кубани» Владимир Обедзинский прокомментировал хет-трик нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1).

«Говорили, что за полгода Дзюба три гола забьет. Вот он и забил три гола за пол-игры. А хорошее начало — это, как мы знаем, полдела. И хейтеры Дзюбы как раз рьянее всех потом его возвеличивают. Галактионов — молодец. Талалаев к себе в команду Артема не взял, а он взял. Почему так? Вокруг ха-ха, хи-хи, а Дзюба вышел и заткнул всем рты. Какой бы там Дзюба ни был в быту, главное, что он забивает, когда находится на поле, к нему все бегут, целуют его, и все забывается», — приводит слова Обедзинского «Евро-Футбол.Ру».

34-летний форвард в феврале этого года подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Артем Дзюба
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
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