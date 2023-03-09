Румынский арбитр Хацеган: «Хитрый нападающий ЦСКА Думбия мне очень запомнился»

Румынский арбитр Овидиу Хацеган рассказал, что до сих пор помнит стиль игры бывшего форварда ЦСКА Сейду Думбия.

— Помню, когда я должен был судить матч ЦСКА в Лиге чемпионов, специально смотрел несколько его матчей, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Хацегана. - Там в нападении тогда играл очень хитрый африканский нападающий. Он мне очень запомнился. Сейчас уже не помню, как точно его зовут или фамилию (Сейду Думбия — Прим. «СЭ»)

— А чем он запомнился?

— У него был прием, который он любил частенько применять, когда шел в борьбу с защитниками. Одной рукой он пытался остановить защитника, всяческим мешая и затрудняя ему путь к мячу, когда был к нему вплотную корпусом, а вторую руку он вскидывал в сторону, и как бы показывал демонстративно: смотри, реф, я же в движении, я бегу, я не фолю. Когда судишь и не заметишь сразу, что он творит, особенно когда находишься далеко от эпизодов с его участием. Возможно, если бы я не смотрел тогда по видео за ним в матчах чемпионата России, то на поле в игре и не заметил бы этого. А так, только начался матч, я сразу дал ему понять, что со мной такие номера не проходят. Один раз свистнул фол, второй раз, и все на этом закончилось.

Сейду Думбия играл в ЦСКА с 2010 по 2014 год, откуда перешел в «Рому», а в 2015-м вернулся в московский клуб на правах аренды. Впоследствии выступал за «Ньюкасл», «Базель», «Спортинг», «Жирону», «Сьон» и «Хамрун Спартанс».