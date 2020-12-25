Владимир Кузьмичев оставил пост директора академии «Локомотива»

«Локомотив» объявил об уходе Владимира Кузьмичева с поста директора академии.

«Мы благодарим Владимира Семёновича за вклад в развитие Академии и желаем успехов во всех будущих начинаниях», — говорит официальный Twitter «Локо».

Ранее стало известно об уходе гендиректора «Локо» Василия Кикнадзе и главы совета директоров Анатолия Мещерякова.

Председателем совета директоров назван заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Александр Плутник, а гендиректором — бывший президент профсоюза футболистов и тренеров Владимир Леонченко.