Владимир Кузьмичев оставил пост директора академии «Локомотива»
«Локомотив» объявил об уходе Владимира Кузьмичева с поста директора академии.
«Мы благодарим Владимира Семёновича за вклад в развитие Академии и желаем успехов во всех будущих начинаниях», — говорит официальный Twitter «Локо».
Ранее стало известно об уходе гендиректора «Локо» Василия Кикнадзе и главы совета директоров Анатолия Мещерякова.
Председателем совета директоров назван заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Александр Плутник, а гендиректором — бывший президент профсоюза футболистов и тренеров Владимир Леонченко.
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