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Владимир Кузьмичев оставил пост директора академии «Локомотива»

Владимир Кузьмичев. Фото ФК "Локомотив"
Владимир Кузьмичев. Фото ФК "Локомотив"
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«Локомотив» объявил об уходе Владимира Кузьмичева с поста директора академии.

«Мы благодарим Владимира Семёновича за вклад в развитие Академии и желаем успехов во всех будущих начинаниях», — говорит официальный Twitter «Локо».

Ранее стало известно об уходе гендиректора «Локо» Василия Кикнадзе и главы совета директоров Анатолия Мещерякова.

Председателем совета директоров назван заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Александр Плутник, а гендиректором — бывший президент профсоюза футболистов и тренеров Владимир Леонченко.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/23359

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