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Кузьмичев: «Лантратов перестал выручать»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Илья Лантратов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» оценил игру голкипера москвичей Ильи Лантратова в матче с «Крыльями Советов» (1:5).

— Вы говорите про классных исполнителей в «Локомотиве». Но сколько игроков в этом составе соответствуют задаче бороться за тройку?

— Да даже с этим составом можно было претендовать на медали, если бы тренерский штаб работал интереснее. Но в данной конструкции представить себе «Локомотив» в призерах довольно сложно.

Мы же видим, как безобразно действует линия обороны. По перестроениям, да вообще по всему... К сожалению, Лантратов перестал выручать. Вспомните первый гол. Если вратарь идет на выход, он должен обязательно добираться до мяча. А тут... 0:1 на второй минуте. И пошло-поехало

Хотя, конечно, в этом конкретном матче у «Крыльев» залетело почти все. Если не 100 процентов моментов, то 90, было реализовано хозяевами.

— А к Лантратову у вас вопросы только по первому голу?

— Сыграй он надежнее на первой минуте, думаю, и разгрома бы не было. Все началось именно с недоработки Ильи. Его неуверенность передалась остальным. Тут и центральные защитники «просели», и Ненахов провел далеко не лучший свой матч.

Игорь Осинькин.«Осинькина в «Крыльях» не оставят. Но кто сработает лучше него?!» Кузьмичев о провале «Локо» и будущем Батракова
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Алексей Батраков
Илья Лантратов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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