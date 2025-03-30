«Зенит» поздравил Тимощука с 46-летием: «Желаем покорения новых вершин вместе с командой»

«Зенит» опубликовал в своем Telegram-канале поздравление в честь дня рождения бывшего футболиста команды, а ныне помощника главного тренера Анатолия Тимощука. 30 марта ему исполнилось 46 лет.

«Дорогой Анатолий Александрович! На протяжении многих лет Вы чтите традиции петербургского клуба, оставаясь преданным сине-бело-голубым цветам. Желаем здоровья Вам и Вашим близким, благополучия и покорения новых вершин вместе с «Зенитом»!» — говорится в сообщении питерского клуба.

Тимощук играл за «Зенит» с 2007 по 2009 год и с 2013-го по 2015-й. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА.

Тимощук завершил карьеру футболиста в 2017 году, после чего вошел в тренерский штаб «Зенита».