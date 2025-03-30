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Кузьмичев назвал причины крупного поражения «Локо» в Самаре

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» поделился мнением о крупном поражении команды Михаила Галактионова в Самаре (1:5).

— Что это было в исполнении «Локо»? — первый вопрос Кузьмичеву.

— Понятно, что «Крыльям» отступать было некуда. Клуб провел определенные мероприятия. Футболисты и тренеры встретились с руководством, болельщиками, получили нужный эмоциональный заряд. Ребята вышли на матч с правильным настроем. Лично я считаю Игоря Осинькина весьма добротным специалистов. Его команды структурно всегда выглядят очень интересно.

— Но разве вы могли предположить, что до перерыва преимущество хозяев будет столь существенным?

— На поле я увидел «Крылья», которые четко понимали, что от них требуется, и футболистов «Локо», которые повыше классом соперников, но говорить о какой-то командной игре москвичей, увы, не приходится. Игра в обороне, выход из обороны, контроль мяча... Ни-че-го!

Да, отдельные футболисты за счет индивидуальных действий как-то пытались перевернуть ситуацию, но этого оказалось недостаточно. Я абсолютно не увидел никакой тренерской руки. Что хотели показать Галактионов и его штаб? Даже после двух быстрых пропущенных мячей не было хоть какой-то должной реакции.

— Речь идет о тактических просчетах, ошибках при выборе состава? Хотя при такой обойме у Галактионова, согласитесь, почти нет возможностей для маневра?

— Да дело даже не в составе, а в том, что в этой встрече командные действия железнодорожников на каком-то отрезке просто отсутствовали как класс...

Была группа квалифицированных игроков, которая между собой никак структурно не сочеталась. Так что тут возникают вопросы к тренерскому штабу. Причем надо брать не только поединок с «Крыльями», хотя он и выбивается из всех со знаком минус, а рассматривать последние 7 туров. То есть начиная с поражения от «Спартака» (2:5) в конце ноября железнодорожники с большим трудом набирают очки. Это уже какая-то тенденция. Да, есть классные исполнители, умеющие решить конкретный эпизод. Но вот командные действия, этот механизм, мягко говоря, оставляют желать лучшего.

Игорь Осинькин.«Осинькина в «Крыльях» не оставят. Но кто сработает лучше него?!» Кузьмичев о провале «Локо» и будущем Батракова
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Алексей Батраков
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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 6
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И К Ж
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