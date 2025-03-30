Кузьмичев назвал причины крупного поражения «Локо» в Самаре
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» поделился мнением о крупном поражении команды Михаила Галактионова в Самаре (1:5).
— Что это было в исполнении «Локо»? — первый вопрос Кузьмичеву.
— Понятно, что «Крыльям» отступать было некуда. Клуб провел определенные мероприятия. Футболисты и тренеры встретились с руководством, болельщиками, получили нужный эмоциональный заряд. Ребята вышли на матч с правильным настроем. Лично я считаю Игоря Осинькина весьма добротным специалистов. Его команды структурно всегда выглядят очень интересно.
— Но разве вы могли предположить, что до перерыва преимущество хозяев будет столь существенным?
— На поле я увидел «Крылья», которые четко понимали, что от них требуется, и футболистов «Локо», которые повыше классом соперников, но говорить о какой-то командной игре москвичей, увы, не приходится. Игра в обороне, выход из обороны, контроль мяча... Ни-че-го!
Да, отдельные футболисты за счет индивидуальных действий как-то пытались перевернуть ситуацию, но этого оказалось недостаточно. Я абсолютно не увидел никакой тренерской руки. Что хотели показать Галактионов и его штаб? Даже после двух быстрых пропущенных мячей не было хоть какой-то должной реакции.
— Речь идет о тактических просчетах, ошибках при выборе состава? Хотя при такой обойме у Галактионова, согласитесь, почти нет возможностей для маневра?
— Да дело даже не в составе, а в том, что в этой встрече командные действия железнодорожников на каком-то отрезке просто отсутствовали как класс...
Была группа квалифицированных игроков, которая между собой никак структурно не сочеталась. Так что тут возникают вопросы к тренерскому штабу. Причем надо брать не только поединок с «Крыльями», хотя он и выбивается из всех со знаком минус, а рассматривать последние 7 туров. То есть начиная с поражения от «Спартака» (2:5) в конце ноября железнодорожники с большим трудом набирают очки. Это уже какая-то тенденция. Да, есть классные исполнители, умеющие решить конкретный эпизод. Но вот командные действия, этот механизм, мягко говоря, оставляют желать лучшего.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1