Кузьмичев назвал причины крупного поражения «Локо» в Самаре

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» поделился мнением о крупном поражении команды Михаила Галактионова в Самаре (1:5).

— Что это было в исполнении «Локо»? — первый вопрос Кузьмичеву.

— Понятно, что «Крыльям» отступать было некуда. Клуб провел определенные мероприятия. Футболисты и тренеры встретились с руководством, болельщиками, получили нужный эмоциональный заряд. Ребята вышли на матч с правильным настроем. Лично я считаю Игоря Осинькина весьма добротным специалистов. Его команды структурно всегда выглядят очень интересно.

— Но разве вы могли предположить, что до перерыва преимущество хозяев будет столь существенным?

— На поле я увидел «Крылья», которые четко понимали, что от них требуется, и футболистов «Локо», которые повыше классом соперников, но говорить о какой-то командной игре москвичей, увы, не приходится. Игра в обороне, выход из обороны, контроль мяча... Ни-че-го!

Да, отдельные футболисты за счет индивидуальных действий как-то пытались перевернуть ситуацию, но этого оказалось недостаточно. Я абсолютно не увидел никакой тренерской руки. Что хотели показать Галактионов и его штаб? Даже после двух быстрых пропущенных мячей не было хоть какой-то должной реакции.

— Речь идет о тактических просчетах, ошибках при выборе состава? Хотя при такой обойме у Галактионова, согласитесь, почти нет возможностей для маневра?

— Да дело даже не в составе, а в том, что в этой встрече командные действия железнодорожников на каком-то отрезке просто отсутствовали как класс...

Была группа квалифицированных игроков, которая между собой никак структурно не сочеталась. Так что тут возникают вопросы к тренерскому штабу. Причем надо брать не только поединок с «Крыльями», хотя он и выбивается из всех со знаком минус, а рассматривать последние 7 туров. То есть начиная с поражения от «Спартака» (2:5) в конце ноября железнодорожники с большим трудом набирают очки. Это уже какая-то тенденция. Да, есть классные исполнители, умеющие решить конкретный эпизод. Но вот командные действия, этот механизм, мягко говоря, оставляют желать лучшего.