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Сегодня, 14:55

Гранат: «Самошников спокойно выиграет конкуренцию у Тикнизяна в «Локо»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Рубина» Владимир Гранат прокомментировал возможный переход защитника казанской команды Ильи Самошникова в «Локомотив».

«Рубину» не стоит отпускать Самошникова в «Локомотив». Он один из лидеров казанцев и очень качественный футболист. Для него самого переход в «Локо» — это шаг вперед. Все-таки премьер-лига. Возможная конкуренция с Тикнизяном? Он спокойно ее выиграет. Уверен в этом», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний защитник провел за «Рубин» 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 2,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-samoshnikov-spokojno-vy-igraet-konkurentsiyu-u-tiknizyana-v-lokomotive/
Владимир Гранат
Илья Самошников
Наяир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

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Краснодар

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