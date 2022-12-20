Гранат: «Самошников спокойно выиграет конкуренцию у Тикнизяна в «Локо»

Бывший защитник «Рубина» Владимир Гранат прокомментировал возможный переход защитника казанской команды Ильи Самошникова в «Локомотив».

«Рубину» не стоит отпускать Самошникова в «Локомотив». Он один из лидеров казанцев и очень качественный футболист. Для него самого переход в «Локо» — это шаг вперед. Все-таки премьер-лига. Возможная конкуренция с Тикнизяном? Он спокойно ее выиграет. Уверен в этом», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний защитник провел за «Рубин» 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 2,5 миллиона евро.