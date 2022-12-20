В Италии сообщают, что «Спартак» интересуется защитником «Сассуоло» Рожерио
«Спартаку» интересен защитник «Сассуоло» Рожерио Оливейра да Силва, сообщает журналист Sport Mediaset Андерсиньо Маркес.
По данным источника, 24-летним игроком также интересуется «Ницца».
В текущем сезоне Рожерио сыграл в составе «Сассуоло» 15 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского игрока в 5,8 миллионов евро.
Источник: Журналист Андерсиньо Маркес
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|5
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|35
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|4
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|3.03
|00:00
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Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
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|Г
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Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
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