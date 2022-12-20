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В Италии сообщают, что «Спартак» интересуется защитником «Сассуоло» Рожерио

Анна Горшкова
Корреспондент
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Рожерио.
Фото Global Look Press

«Спартаку» интересен защитник «Сассуоло» Рожерио Оливейра да Силва, сообщает журналист Sport Mediaset Андерсиньо Маркес.

По данным источника, 24-летним игроком также интересуется «Ницца».

В текущем сезоне Рожерио сыграл в составе «Сассуоло» 15 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского игрока в 5,8 миллионов евро.

Источник: Журналист Андерсиньо Маркес
ФК Сассуоло
ФК Спартак (Москва)
1
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
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Владимир Сычевой

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Александр Соболев

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