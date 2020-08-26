Владимир Горюнов: «Да кто такой Веретенников?! Где он заиграл после «Ротора»?»

Бывший президент «Ротора» Владимир Горюнов в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к лучшему бомбардиру в истории команды Олегу Веретенникову.

– Почему вы до сих пор не помиритесь с Веретенниковым?

– Да кто такой Веретенников?! Я никак не могу понять.

– Легенда «Ротора».

– Да какой там... После Волгограда нигде не заиграл. В Бельгии провалился, в Казахстане потерялся...

– Ну как это Веретенников не великий? Человек больше 200 голов забил.

– А почему больше нигде не забивал после «Ротора»? Вот скажите мне?

– Так бывает. Есть игроки одной команды.

– Ну вот и все. А чего Веретенников за сборную не играл?

– Говорят, потому что в «Спартак» не перешел.

– Да бросьте вы! Все это детский лепет! Хорош.

– На сколько процентов реализовали себя в футболе Веретенников, Нидергаус и Есипов?

– Нидергаус очень техничный, умный футболист. Грамотно играл. Обводочка, все дела. Есипов – это железо! В Киеве исполнял нападающего. А мы с Прокопенко подумали и поставили его справа в полузащите. И не прогадали. Валера и в оборонке отрабатывал, и впереди шустрил. А Веретенникову повезло с Беркетовым.

– Опять вы его принижаете.

– Да Беркет ему покатит – Веретенников забивает! Вот и все. Ему надо было везде с собой возить Сашу. Помню, проводили выставочный матч с «Вердером», который глаз на него положил. Так вот Беркет ему катит, а этот все не забивает и не забивает... Немцы посмотрели на него, и больше нам вопросов не задавали.

– Его же еще и «ПСЖ» звал?

– Блин... Откуда же вы эти сплетни берете, ребят? Чего же я об этом ничего не знаю? Я бы его сам туда отвез. (Виталий Айрапетов)