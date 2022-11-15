Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

15 ноября, 20:05

Габулов о лучших вратарях РПЛ: «Акинфеев — первый, Селихов — второй»

Габулов назвал лучших вратарей РПЛ по итогам первой части сезона
Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов назвал лучших вратарей РПЛ по итогам первой части сезона.

— По итогам первой части сезона можете назвать свою тройку лучших вратарей РПЛ?

— Здесь нужно отметить тех вратарей, которые прошли эту дистанцию стабильно, без явных ошибок и влияли своими спасениями на результат.

На первое место поставлю Игоря Акинфеева. Вообще не припомню у него ошибок, повлиявших на результат. Почти в каждом туре в активе вратаря ЦСКА есть сейвы. За исключением последних матчей, оборона армейцев играла довольно надежно, что в какой-то степени облегчало задачу голкиперу. И тем не менее, когда требовалось, Акинфеев демонстрировал высокий класс. Дерби с «Динамо» — лишнее тому подтверждение.

Второе место отдам Александру Селихову. Он регулярно выручает «Спартак», вносит свой немалый вклад в результаты команды и в промежуточную вторую строчку в таблице. Саша играет надежно, уверенно и стабильно.

Я бы также включил в этот список Сергея Песьякова. Добротный сезон в его исполнении. Много спасает, надежен, приносит очки своей команде. Третье место «Ростова» — отчасти его заслуга.

Ну и поддержал бы Матвея Сафонова. Несмотря на ошибки, его уровень все равно виден. Были очень яркие спасения. Однако откровенно слабая игра «Краснодара» в обороне явно подпортила ему статистику.

Даниил Худяков. Худяков против Промеса. Виноват ли Сафонов? Акинфеев — лучший вратарь первой части сезона. Экспертиза Габулова
Александр Селихов
Владимир Габулов
Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Сергей Песьяков
РПЛ
30
13
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вали на все четыре стороны». Силовой форвард поссорился с тренером главной сенсации КХЛ
«Хотелось бы более серьезных санкций для русских». Как швед Самуэльссон наезжает на наших биатлонистов
Медведев: РФ может изъять имущество иностранных компаний в ответ на воровство ее активов
В центре Стамбула прогремели взрывы и загорелись автомобили
Кадыров назвал неудачным положение Украины для выдвижения условий переговоров
Генерал США в отставке заявил о незаинтересованности Вашингтона в победе Украины
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Почему ЦСКА в кризисе? Колонка Казакова
Главный тренер «Ахмата» Ташуев: «Нужно уважать «Зенит», но никак не бояться»
Габулов о работе Федотова в ЦСКА: «Нужно было оставлять Березуцкого»
Худяков против Промеса. Виноват ли Сафонов? Акинфеев — лучший вратарь первой части сезона. Экспертиза Габулова
В «Трабзонспоре» опровергли новость об интересе к Сычевому
Изидор опроверг информацию о возможном уходе из «Локомотива»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Габулов об игре Худякова: «Раз он выскочил на Промеса, значит, должен был намертво забирать мяч»

Масалитину понравилось, что в РПЛ получилась первая половина сезона
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости