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15 ноября, 20:15

Масалитину понравилось, что в РПЛ получилась первая половина сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин подвел итоги первых 17-ти туров РПЛ и рассказал, что в первой части сезона ему понравилось больше всего.

«Все более-менее стабильно. «Зенит» со своими возможностями на первом месте, ЦСКА, «Спартак» и еще группа команд борются за призовую тройку. Удивили три команды со знаком минус — это «Торпедо», это «Химки», это «Локомотив». У каждой команды есть свои обстоятельства, которые всем известны. Понравилось, что результативная часть сезона получилась. Команды забивали, команды не отсиживались в обороне. Конечно, есть претензии ко всем командам, включая «Зенит», по игре в обороне. Слабое место во всех клубах. А так, большое количество забитых мячей очень порадовало», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Он также заявил, что мог бы назвать «Оренбург» открытием этого сезона. По его словам, они выдавали хорошие матчи, особенно дома.

После 17 туров РПЛ лидирует «Зенит» с 42 очками. Второе место занимает «Спартак» (36 очков). Третье — «Ростов (35). Далее идут — «Динамо» и ЦСКА (по 29).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/11/15/19043689.shtml
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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