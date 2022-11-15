Масалитину понравилось, что в РПЛ получилась первая половина сезона

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин подвел итоги первых 17-ти туров РПЛ и рассказал, что в первой части сезона ему понравилось больше всего.

«Все более-менее стабильно. «Зенит» со своими возможностями на первом месте, ЦСКА, «Спартак» и еще группа команд борются за призовую тройку. Удивили три команды со знаком минус — это «Торпедо», это «Химки», это «Локомотив». У каждой команды есть свои обстоятельства, которые всем известны. Понравилось, что результативная часть сезона получилась. Команды забивали, команды не отсиживались в обороне. Конечно, есть претензии ко всем командам, включая «Зенит», по игре в обороне. Слабое место во всех клубах. А так, большое количество забитых мячей очень порадовало», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Он также заявил, что мог бы назвать «Оренбург» открытием этого сезона. По его словам, они выдавали хорошие матчи, особенно дома.

После 17 туров РПЛ лидирует «Зенит» с 42 очками. Второе место занимает «Спартак» (36 очков). Третье — «Ростов (35). Далее идут — «Динамо» и ЦСКА (по 29).