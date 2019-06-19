Владимир Федотов: "Трансферы жизненно необходимы"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после поражения от ЧФР в товарищеском матче (0:1) отметил, что единственный гол был забит из-за ошибки защитника. Также он добавил, что команде необходимы трансферы.

- Логичное завершение этой недели - контрольный матч с хорошим соперником, чемпионом Румынии, - приводит пресс-служба клуба слова Федотова. - Создали ряд моментов, но не смогли реализовать. Сопернику в общем-то тоже ничего не дали сделать, но ошибка в обороне. Защитник не имеет права ставить себя в такую щекотливую ситуацию и соревноваться в скорости с нападающим. Нужно быстро развернуть атаку и быть готовым.

Ребята трудятся с самоотдачей. Да, не хватало свежести и мысли, но это обычное явление для сборов. Усиление необходимо. Есть ряд игроков на просмотре. Будем отталкиваться от сборов при принятии решений. Трансферы жизненно необходимы.