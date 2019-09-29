Владимир Федотов: «Слабости «Спартака»? Это не мое дело»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов дал комментарий перед матчем 11-го тура чемпионата России против «Спартака».

— Кубковый матч? Непросто было: тяжелые погодные условия, дождь, — сказал специалист в эфире телеканала «Матч премьер». — Но все выдержали. Мы провели восстановительные процедуры. Нужно играть, иного пути нет. Слабости «Спартака»? Это их внутреннее дело. Мы смотрели, анализировали, надеемся использовать это в игре. Не мое дело — говорить о слабостях «Спартака».

Матч «Спартак» — «Оренбург» начнется в 16.30 по московскому времени.

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