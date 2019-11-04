Владимир Федотов пожаловался на проблемы с реализацией перед матчем с «Уралом»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов — о матче с «Уралом» в 15-м туре чемпионата России.

— Проблема с реализацией? Действительно, были проблемы, в матчах с «Крыльями» и «Химками» очень много создавали, но не забили ни там, ни там. Не реализовываешь — не выигрываешь, — сказал тренер в эфире телеканала «Матч премьер». Статистика не в нашу пользу? Всегда выходим с одной целью — победить.