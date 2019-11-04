Владимир Федотов пожаловался на проблемы с реализацией перед матчем с «Уралом»
13:59
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов — о матче с «Уралом» в 15-м туре чемпионата России.
— Проблема с реализацией? Действительно, были проблемы, в матчах с «Крыльями» и «Химками» очень много создавали, но не забили ни там, ни там. Не реализовываешь — не выигрываешь, — сказал тренер в эфире телеканала «Матч премьер». Статистика не в нашу пользу? Всегда выходим с одной целью — победить.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи
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