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Федотов — о дебюте за ЦСКА: «Команда хотела победить, а это уже дорогого стоит. Будем трудиться!»

Владимир Федотов поделился эмоциями от дебютного матча в статусе главного тренера ЦСКА
Артем Бухаев
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Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в разговоре с «СЭ» прокомментировал свой дебютный матч в товарищеской игре против «Зенита» (0:3).

— Эмоции двоякие. Поражение, конечно. Но без них не бывает побед. Были хорошие моменты. Команды были немного в разных функциональных состояниях. Но отношение, самоотдача были на уровне. Команда хотела победить, а это уже дорогого стоит. Будем дальше трудиться.

— Вы выглядели очень спокойным во время матча. Неужели не было нервозности от дебюта за новую команду?

— Мы для того и тренеры, чтобы сохранять рассудок. Для того, чтобы проводить анализ и делать какие-то выводы.

«Зенит» до этого выиграл два матча в товарищеском турнире. Питерцы в серии пенальти победили «Нижний Новгород» и «Сочи». Команда Сергея Семака в общей сложности набрала 7 очков в 3 играх.

У «Сочи» и «Нижнего» пока по 1 очку, у ЦСКА — 0. В следующем матче товарищеского турнира «Сочи» встретится с «Нижним Новгородом», матч пройдет 1 июля.

Владимир Федотов возглавил ЦСКА 15 июня. До этого 55-летний россиянин 2,5 года работал в «Сочи».

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 0:3. Зелимхан Бакаев в&nbsp;окружении армейцев. «Зенит» и Бакаев показали качество. ЦСКА — за счет чего может бороться за золото

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
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Ахмат – Спартак
 - : -
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Торпедо – Сочи
 - : -
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