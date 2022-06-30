Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в разговоре с «СЭ» прокомментировал свой дебютный матч в товарищеской игре против «Зенита» (0:3).

— Эмоции двоякие. Поражение, конечно. Но без них не бывает побед. Были хорошие моменты. Команды были немного в разных функциональных состояниях. Но отношение, самоотдача были на уровне. Команда хотела победить, а это уже дорогого стоит. Будем дальше трудиться.

— Вы выглядели очень спокойным во время матча. Неужели не было нервозности от дебюта за новую команду?

— Мы для того и тренеры, чтобы сохранять рассудок. Для того, чтобы проводить анализ и делать какие-то выводы.

«Зенит» до этого выиграл два матча в товарищеском турнире. Питерцы в серии пенальти победили «Нижний Новгород» и «Сочи». Команда Сергея Семака в общей сложности набрала 7 очков в 3 играх.

У «Сочи» и «Нижнего» пока по 1 очку, у ЦСКА — 0. В следующем матче товарищеского турнира «Сочи» встретится с «Нижним Новгородом», матч пройдет 1 июля.

Владимир Федотов возглавил ЦСКА 15 июня. До этого 55-летний россиянин 2,5 года работал в «Сочи».