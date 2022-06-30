Федотов — о дебюте за ЦСКА: «Команда хотела победить, а это уже дорогого стоит. Будем трудиться!»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в разговоре с «СЭ» прокомментировал свой дебютный матч в товарищеской игре против «Зенита» (0:3).
— Эмоции двоякие. Поражение, конечно. Но без них не бывает побед. Были хорошие моменты. Команды были немного в разных функциональных состояниях. Но отношение, самоотдача были на уровне. Команда хотела победить, а это уже дорогого стоит. Будем дальше трудиться.
— Вы выглядели очень спокойным во время матча. Неужели не было нервозности от дебюта за новую команду?
— Мы для того и тренеры, чтобы сохранять рассудок. Для того, чтобы проводить анализ и делать какие-то выводы.
«Зенит» до этого выиграл два матча в товарищеском турнире. Питерцы в серии пенальти победили «Нижний Новгород» и «Сочи». Команда Сергея Семака в общей сложности набрала 7 очков в 3 играх.
У «Сочи» и «Нижнего» пока по 1 очку, у ЦСКА — 0. В следующем матче товарищеского турнира «Сочи» встретится с «Нижним Новгородом», матч пройдет 1 июля.
Владимир Федотов возглавил ЦСКА 15 июня. До этого 55-летний россиянин 2,5 года работал в «Сочи».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -