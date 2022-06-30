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Нападающий ЦСКА Гайч: «Я хочу остаться в команде! Я готов здесь играть»

Нападающий ЦСКА Гайч заявил, что готов остаться в московском клубе
Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Адольфо Гайч.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о своем будущем.

«Я не знаю. Сейчас я здесь. Я усердно работаю, чтобы быть в составе. Останусь ли я на этот сезон? Не знаю, возможно. Готов играть за ЦСКА и побеждать в каждом матче. Право ФИФА приостанавливать контракты? Я хочу играть здесь! Я готов», — сказал Гайч «СЭ».

23-летний аргентинец провел прошлый сезон в аренде в испанской «Уэске». Форвард забил один гол и отдал три результативные передачи в 28 матчах.

Нападающий перешел в московский клуб из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. Всего за ЦСКА он забил один гол и сделал одну голевую передачу в 19 матчах.

Адольфо Гайч
РПЛ
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