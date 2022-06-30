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Фигуристки Усачева и Хромых — о матче ЦСКА: «Эмоции совсем другие, не как у нас. Очень классная атмосфера!»

Фигуристки Усачева и Хромых рассказали о впечатлениях от футбольного матча ЦСКА — «Зенит»
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Фигуристки группы Этери Тутберидзе Дарья Усачева и Майя Хромых в разговоре с «СЭ» поделились эмоциями от товарищеского матча ЦСКА — «Зенит» (0:3).

— Почему вы решили посетить матч ЦСКА — «Зенит»?

Усачева: — Нас пригласили.

Хромых: — И мы согласились.

— Это следствие товарищеской игры в Новогорске?

Усачева: — Да.

— Это первый ваш поход на футбольный матч?

Усачева: — У меня первый.

Хромых: — Для меня второй. Я была в Санкт-Петербурге на матче в прошлом году.

— Каков шанс, что теперь будете болеть за ЦСКА?

Усачева: — Мне понравилось! Я бы еще сходила на матч. Эмоции совсем другие, не как у нас.

Хромых: — Очень классная атмосфера!

«Зенит» до этого выиграл два матча в товарищеском турнире. Питерцы в серии пенальти победили «Нижний Новгород» и «Сочи». Команда Сергея Семака в общей сложности набрала 7 очков в 3 играх.

У «Сочи» и «Нижнего» пока по 1 очку, у ЦСКА — 0. В следующем матче товарищеского турнира «Сочи» встретится с «Нижним Новгородом», матч пройдет 1 июля.

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Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Дарья Усачева
Майя Хромых
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
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ЦСКА – Урал
 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
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