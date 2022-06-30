Фигуристки Усачева и Хромых рассказали о впечатлениях от футбольного матча ЦСКА — «Зенит»

Фигуристки группы Этери Тутберидзе Дарья Усачева и Майя Хромых в разговоре с «СЭ» поделились эмоциями от товарищеского матча ЦСКА — «Зенит» (0:3).

— Почему вы решили посетить матч ЦСКА — «Зенит»?

Усачева: — Нас пригласили.

Хромых: — И мы согласились.

— Это следствие товарищеской игры в Новогорске?

Усачева: — Да.

— Это первый ваш поход на футбольный матч?

Усачева: — У меня первый.

Хромых: — Для меня второй. Я была в Санкт-Петербурге на матче в прошлом году.

— Каков шанс, что теперь будете болеть за ЦСКА?

Усачева: — Мне понравилось! Я бы еще сходила на матч. Эмоции совсем другие, не как у нас.

Хромых: — Очень классная атмосфера!

«Зенит» до этого выиграл два матча в товарищеском турнире. Питерцы в серии пенальти победили «Нижний Новгород» и «Сочи». Команда Сергея Семака в общей сложности набрала 7 очков в 3 играх.

У «Сочи» и «Нижнего» пока по 1 очку, у ЦСКА — 0. В следующем матче товарищеского турнира «Сочи» встретится с «Нижним Новгородом», матч пройдет 1 июля.