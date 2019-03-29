Владимир Федотов: "Оренбург" не будет упираться в Питере? Глупость! Вспомните первый круг"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов считает глупостью предположение, что его команда не будет упираться в матче с "Зенитом".

– Как относитесь к разговорам о том, что "младший брат" "Оренбург" не будет упираться в игре со "старшим братом" "Зенитом" и уступит?

– Даже не знаю, что тут ответить. Это дело экспертов так рассуждать...

– Просто скептики и критики оперируют статистикой: три матча – три поражения...

– Но ведь можно вспомнить и то, как складывались три этих встречи. Давайте поговорим о матче первого круга ("Оренбург" дома уступил – 1:2. – Прим. "СЭ"). Кто разбирается в футболе, увидел тогда настоящее сражение. Мы ведь на последней минуте могли уйти от поражения! Создали достаточное количество моментов во втором тайме, сократили разрыв в счете. И уже в самой концовке после удара Димы Андреева мяч каким-то чудом (буквально в миллиметрах!) разошелся со штангой. Даже не знаю, как относиться ко всем этим пересудам... По-моему, это очередная глупость! Мы копаемся в том, в чем не нужно искать какого-то подвоха. Неправильно это все. Нужно любить футбол и болеть за свою команду.

– Напрягало, когда говорили, что Евгений Фролов пропустил довольно странный мяч?

– Конечно, мы разбирали тот эпизод. Поймите. Футбол строится на чьих-то ошибках. Без них не было бы голов. Если в каждом моменте искать какой-то заговор, можно зайти очень далеко. На мой взгляд, мы уже и так в этом основательно "подзасели". В любом хорошем начинании видим подвох. Даже больше не хочется обсуждать эту тему. (Виталий Айрапетов)

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