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Эштреков — о Бугаеве: «Очень жаль, что так сложилась жизнь у Леши»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость, что бывший защитник сборной России Алексей Бугаев приговорен к 9,5 года лишения свободы по делу о наркотиках.

Пресс-служба объединенной пресс-службы судов Краснодарского края сообщила, что 43-летний спортсмен признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

«Очень жаль, что так сложилась жизнь у Леши. Он был футболистом высокого уровня, даже в сборной России играл. Я тренировал его в «Локомотиве», он был хорошим парнем. Но нужно понимать, что футбольная жизнь — это одно, а просто жизнь — другое», — сказал Эштреков «СЭ».

1 ноября стало известно, что Бугаева задержали в Краснодаре и возбудили против него уголовное дело по статье 228.1 УК РФ — производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере. Бугаев был заключен под стражу до 31 декабря 2023 года.

За свою карьеру Бугаев выступал за «Торпедо», «Томь», «Локомотив» и «Краснодар». За сборную России защитник провел 7 матчей.

Алексей Бугаев
Футбол
Владимир Эштреков
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1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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Локомотив – Спартак
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