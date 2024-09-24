Рианчо: «Глушаков для меня полностью забыт. Мне не интересен этот персонаж!»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для «СЭ» поделился мнением об отстранении полузащитника «Химок» Дениса Глушакова от работы с основной командой.

По информации журналиста Ивана Карпова, было принято решение убрать 37-летнего игрока из главной команды из-за его слов в адрес главного тренера Франка Артиги, произнесенных за спиной.

«Мне очень жаль. Но мне не интересен этот персонаж! Он не тот человек, который является частью моей жизни. Для меня он полностью забыт», — сказал Рианчо «СЭ».

В текущем сезоне полузащитник провел 8 матчей за «Химки», не отличившись результативными действиями.