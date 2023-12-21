Быстров: «Семак смог бы работать в Европе — пять чемпионств в России о многом говорят»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров заявил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак смог бы тренировать в Европе.

«А почему нет? Он пять лет подряд выигрывает чемпионат России — это уже о многом говорит. Те, кто рассказывает: «Дайте мне «Зенит» и я тоже его сделаю чемпионом», несут бред! Надо уметь работать со звездами — с Малкомом, Венделом, Клаудиньо. Пример с Венделом — игрок не хотел возвращаться в Россию, но все-таки приехал, так как ему все объяснили, и он стал лучшим игроком — это дорогого стоит. И это работа Семака! Не помню ни одного случая с иностранцем «Спартака», где поступили бы так же: кто-то из игроков ушел в аренду, заиграл, но вернулся в прежний клуб. Это говорит о профессионализме этих руководителей», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» занимает второе место, набрав 36 очков в 18 матчах.