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Тикнизян назвал российского футболиста, близкого по уровню игры с Аршавиным

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян назвал российского футболиста, который близок по уровню игры к Андрею Аршавину.

«Это Саша Головин. Возможно, он уже приблизился к уровню Аршавина. Головин хорошо выступает за «Монако», особенно в этом сезоне, и в принципе чувствует себя очень даже неплохо в зарубежном чемпионате и еврокубках. Понятно, что Аршавин на данный момент чуть лучше за счет индивидуальных наград. Но по уровню мастерства, думаю, они очень схожи», — приводит слова Тикнизяна Sport24.

Головин в текущем сезоне сыграл за «Монако» 15 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

Источник: Sport24
Александр Головин
Андрей Аршавин
Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
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 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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