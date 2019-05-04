Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров прокомментировал чемпионство петербуржской команды в первенстве России сезона 2018/2019. "Арсенал" обыграл "Локомотив" (2:0) в матче 27-го тура РПЛ и позволил сине-бело-голубым досрочно стать чемпионами.

– Я испытываю, в первую очередь, радость за нашего специалиста – Сергея Богдановича. Пришел русский молодой тренер, сделал настоящую команду и заслуженно стал чемпионом.

– Когда стало понятно, что "Зенит" будущий чемпион России?

– Когда в тяжелых матчах, в которых игра не шла, за счет характера ребята добивались побед. Это был самый показательный момент.

– В этом сезоне были реальные конкуренты?

– Конечно, были. Чемпионство пришло не просто так.

– Многие считали, что "Зенит" обязан был побеждать из-за более глубокого состава и больших ресурсов.

– У "Зенита" три года подряд состав был очень сильный и не мог выиграть чемпионат. Это показательно.

– Главный фактор победы?

– Приход грамотного специалиста. На поле была команда, а не сборище разных футболистов, которые непонятно чем занимались.

– Многие сомневались в Семаке, в команде. Критиковали, что зенитовцы демонстрируют непривлекательный футбол.

– Те, кто в чем-то сомневались, сейчас могут спокойно открыть турнирную таблицу и посмотреть, кто идет на первом месте. Еще раз говорю, игра была на результат, это не значит, что "Зенит" постоянно показывал плохой футбол. Был феерический футбол в некоторых играх. Это достаточно, чтобы стать чемпионом. Болельщики будут помнить о невыразительных играх, где были добыты три очка, а не о красивых, где они были потеряны.

– Кого можно выделить в составе?

– Кого угодно. Можно выделить только команду.Если бы блистал один, два человека, это не принесло бы плоды. Не надо забывать, что "Зениту" поступило качественное усиление в зимнее трансферное окно. Это тоже надо отметить.

– Это чемпионство для команды стало самым легким, эмоциональным? Каким?

– Для меня это не самое эмоциональное чемпионство. А для тех, кто в первый раз стал чемпионом, может быть, оно таковым является. В первую очередь, для Семака это должно быть самым запоминающимся первым местом. Хотя он много раз таковым становился в роли игрока.

– Семак посрамил скептиков, которые его критиковали?

– Надо спрашивать тех, кто сомневался. Я с первого момента верил, что ему удастся создать коллектив и команду, которая способна выиграть чемпионат России.

– Эта команда будет конкурентоспособна в Лиге чемпионов?

– Об этом еще рано говорить. Пока мы фокусировались на чемпионате России, ребята его выиграли, а дальше все приходит с опытом. Семак молодой тренер. В этом турнире нужно играть каждый год, чтобы демонстрировать хороший футбол. (Арман Мкртчян)

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"Зенит" – пятикратный чемпион России!