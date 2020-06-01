Владимир Быстров: «У Дзюбы не тот возраст, чтобы уезжать»

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением об интересе европейских клубов к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну. В его приобретении заинтересованы «Атлетико», «Наполи» и «Севилья».

— Если есть хорошее предложение, то почему бы и не продать? Тем более что игрок в топовых клубах всегда может прогрессировать. Развиваться будет и он, и у «Зенита» появится место, чтобы взять свободного нападающего. Кто им будет — это уже вопрос селекционной службы. Азмун может заиграть в любом клубе. Если будет доверие, понимание с тренером.

— Какова, на ваш взгляд, реальная стоимость иранского нападающего? Нет такого ощущения, что из-за пандемии цены на игроков вообще упадут?

— Сейчас все изменилось. Коронавирус внес коррективы во все сферы. Поэтому цены будут другими. В том числе — на футболистов.

— Интерес со стороны европейских клубов проявляется и к Артему Дзюбе. Как ему поступить в такой ситуации? Уехать за границу или продолжить карьеру в «Зените»?

— Я думаю, что у него возраст не тот, чтобы уезжать. Вряд ли топовые клубы возьмут возрастного футболиста. Что они потом с ним делать будут? Им лучше купить молодого, чтобы раскрутить его, а потом продать. Поэтому Дзюбе лучше доигрывать в России. Впрочем, у футболиста есть своя голова на плечах, ему и принимать решение.