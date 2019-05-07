Экс-полузащитник "Зенита" Владимир Быстров доволен работой Сергея Семака​ на посту главного тренера сине-бело-голубых. Команда из Санкт-Петербурга в этом сезоне выиграла чемпионат России.

– Семак пришел и взял команду под свой контроль, наладил атмосферу в коллективе и подобрал нужных игроков из той огромной обоймы, которая была, – цитируют "Известия" Быстрова. – Сейчас футболисты делают то, что требует тренер, есть результат. Раньше этого не было видно. Команда не брала очки и не показывала качественный футбол. Сейчас даже в тяжелых матчах "Зенит" получает свое.