Быстров — о желании Дзюбы вернуться в «Спартак»: «Почему нет? Они же взяли Заболотного»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы о желании вернуться в «Спартак».

«Спартак» же взял Заболотного. Почему бы Дзюбу игроком не взять? Это будет хорошая история, если он будет приносить пользу. Тренеришкой поработал бы — тоже неплохо. Мостового надо главным тренером и Глушакова еще помощником. Будет непобедимое трио. Взяли бы они чемпионство таким составом? Смотря по чему. Если не по футболу только», — сказал Быстров «СЭ».

Дзюба — воспитанник «Спартака». 37-летний форвард выступал за красно-белых с 2006 по 2015 год. В этом сезоне на счету нападающего 5 голов и 4 голевые передачи в 18 матчах за тольяттинцев. Его контракт с «Акроном» действует до 30 июня 2026 года.

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