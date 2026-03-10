Кузьмичев: «Спартак» не будет снижать для «Локо» цену на Пруцева»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Алексея Батракова, в интервью «СЭ» оценил перспективы Даниила Пруцева в «Локомотиве».

— Окончательный счет в матче с «Ахматом» установил Пруцев. Сможет ли «Локо» выкупить его у «Спартака»?

— Все зависит от финансовых возможностей «Локомотива». Знаю, что в контракте Дани есть четко прописанная сумма. Снизить ее едва ли удастся. Пруцев хорошо проводит сезон. Так что «Спартак» точно не будет делать скидку железнодорожникам. Зачем красно-белым задешево усиливать конкурента?

— Правда, что «Локомотив» пока не может договориться по новым контрактам с Воробьевым и Митрюшкиным?

— Переговоры идут. Никто никаких ультиматумов не ставит. Посмотрим, чем все закончится.