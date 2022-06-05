Владимир Быстров рассказал об общении с владельцем «Краснодара»

Экс-игрок «Краснодара» Владимир Быстров в рамках программы «ТМК урок футбола» рассказал, были ли у него разногласия с владельцем и президентом «Краснодара» Сергеем Галицким.

— Где вам больше всего понравилось жить, кроме Питера?

— В Краснодаре. Отличная погода, до моря близко, плюс хорошо к футболистам относились.

— Галицкий часто общался командой?

— Раза два — три в неделю прилетал на базу, после игры заходил в раздевалку. На базе смотрел за своим детищем: общался с игроками, тренерами, персоналом, еще сам бил по мячу.

— Как он, в порядке?

— Ну если бы он был в порядке, мог бы, наверное, играть в «Краснодаре» сам. Так что думайте сами, ха-ха.

— Галицкий лучший функционер в вашей карьере?

— Не знаю, у меня были с ним разногласия по поводу всего происходящего. Не со всем был согласен — это касается околофутбольного быта и самой игры. Но в детали вдаваться не хочу — долгий разговор, — цитирует Быстрова Sport24.

Экс-футболист играл в составе «Краснодара» с 2014 по 2017 год, после чего перешел в «Тосно».