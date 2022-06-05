Лучший игрок РПЛ по версии футболистов лиги: кого выбрали в «Зените»

6 июня «СЭ» назовет лучшего игрока чемпионата России по мнению футболистов РПЛ.

Мы провели традиционный опрос среди всех 16 команд-участниц сезона-2021/22. До публикации итогов расскажем, за кого голосовали игроки лиги.

В анкетах 11 футболистов «Зенита» наиболее популярен полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо. Бразильца поставили на первое место шесть представителей чемпиона России, в том числе он сам.

Также себя первым в тройке назвали защитник Дуглас Сантос и форвард Малком. Еще один бразильский футболист «Зенита», полузащитник Вендел включил в топ-3 Клаудиньо, Малкома и Дугласа Сантоса.

Лучший игрок чемпионата-2020/21 по версии футболистов, перешедший зимой из «Зенита» в «Байер» форвард Сердар Азмун получил среди бывших одноклубников один голос — от новичка сине-бело-голубых, нападающего Ивана Сергеева.

Лучший игрок чемпионата-2018/19 и -2019/20 по версии футболистов, форвард Артем Дзюба на этот раз также был упомянут зенитовцами один раз — его поставил на второе место вратарь Михаил Кержаков.

«Зенит»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов. Фото «СЭ»

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2021/22 — в полночь в «СЭ».