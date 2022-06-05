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Лучший игрок РПЛ по версии футболистов лиги: кого выбрали в «Зените»

Футболисты «Зенита» назвали тройки лучших игроков РПЛ
Читать «СЭ» в
Чемпионы России-2021/22, зенитовцы Клаудиньо (справа) и Малком.
Фото Алена Яшина, ФК «Зенит»

6 июня «СЭ» назовет лучшего игрока чемпионата России по мнению футболистов РПЛ.

Мы провели традиционный опрос среди всех 16 команд-участниц сезона-2021/22. До публикации итогов расскажем, за кого голосовали игроки лиги.

В анкетах 11 футболистов «Зенита» наиболее популярен полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо. Бразильца поставили на первое место шесть представителей чемпиона России, в том числе он сам.

Также себя первым в тройке назвали защитник Дуглас Сантос и форвард Малком. Еще один бразильский футболист «Зенита», полузащитник Вендел включил в топ-3 Клаудиньо, Малкома и Дугласа Сантоса.

Лучший игрок чемпионата-2020/21 по версии футболистов, перешедший зимой из «Зенита» в «Байер» форвард Сердар Азмун получил среди бывших одноклубников один голос — от новичка сине-бело-голубых, нападающего Ивана Сергеева.

Лучший игрок чемпионата-2018/19 и -2019/20 по версии футболистов, форвард Артем Дзюба на этот раз также был упомянут зенитовцами один раз — его поставил на второе место вратарь Михаил Кержаков.

"Зенит": тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов. Фото "СЭ"
«Зенит»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов.
Фото «СЭ»

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2021/22 — в полночь в «СЭ».

Артем Дзюба
Дуглас Сантос
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Сердар Азмун
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
12
7
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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