Пименов считает, что возвращение Крыховяка дает надежду на скорое участие российских клубов в еврокубках

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном возвращении Крыховяка в «Краснодар».

Возвращение Крыховяка будет хорошим посылом. Если иностранцы начали возвращаться, то есть шанс, что мы сможем быстрее попасть в еврокубки. Думаю, что у него не будет никаких проблем с болельщиками или одноклубниками. На поле он всегда выполнял свой контракт профессионально, упрекнуть его за игру уж точно нельзя, он всегда отдавался на поле. Что касается его ухода, то мы не понимаем, какие были договоренности с Галицким. Мы не знаем, что было внутри. Наверное, было принято совместное решение, что лучше уйти, зато очень хорошо выстрелила краснодарская молодежь", — сказал Пименов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

О возможном возвращении Крыховяка в «Краснодар» сообщил «СЭ» 5 июня.

Этот сезон 32-летний поляк заканчивал в греческом клубе АЕК. Хавбек приостановил контракт с российским клубом в одностороннем порядке, воспользовавшись новыми правилами ФИФА.