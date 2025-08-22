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Быстров: «Федотова в «Спартаке» клуб просто сожрал»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара», «Анжи» и «Тосно», бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» вспомнил о работе с Владимиром Григорьевичем Федотовым.

— Кого назовете лучшим тренером из тех, с кем работали за карьеру?

— Называть кого-то одного неправильно, потому что я работал со многими великими тренерами. И русские мне давали много, и иностранцы. От каждого из них я впитывал по чуть-чуть, и это приносило мне пользу на протяжении всей карьеры.

— Хорошо, тогда кого назовете самым любимым?

— Все любимые! У меня ни с одним тренером не было ни одного конфликта ни разу. Меня меняли, я психовал, шел и разбивал раздевалку. Но там уже никогда ничего не продолжалось. Я понимал, что я сам — говно, сыграл хреново и заслужил это. Это много раз было. Тот же Федотов (в «Спартаке». — Прим. И.Р.) мог на 20-й минуте поменять, и я, будучи неопытным, ругался на чем свет стоит. Но, остыв, понимал, что он сделал все правильно.

— Бывали на могиле Владимира Григорьевича на Новодевичьем кладбище?

— Нет.

— Но вспоминаете его с теплом?

— Конечно. К сожалению, он не справился с давлением. Клуб его просто сожрал — и все. Нельзя с клубом заигрывать и дружить, это чревато тем, что тебе воткнут нож в спину. Практика это и показала.

— После чьих тренерских отставок в вашей карьере кого вам было жалко больше всех?

— Никого. Почему я должен кого-то жалеть?

— Того же Федотова.

— Он своими поступками сам потерял контроль над командой.

Андрей Аршавин и&nbsp;Владимир Быстров.«Аршавин через 10 лет будет президентом «Зенита». Вторая часть интервью с Владимиром Быстровым
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Владимир Быстров
ФК Спартак (Москва)
Владимир Григорьевич Федотов (тренер)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
Результаты / календарь
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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