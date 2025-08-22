Быстров: «Федотова в «Спартаке» клуб просто сожрал»

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара», «Анжи» и «Тосно», бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» вспомнил о работе с Владимиром Григорьевичем Федотовым.

— Кого назовете лучшим тренером из тех, с кем работали за карьеру?

— Называть кого-то одного неправильно, потому что я работал со многими великими тренерами. И русские мне давали много, и иностранцы. От каждого из них я впитывал по чуть-чуть, и это приносило мне пользу на протяжении всей карьеры.

— Хорошо, тогда кого назовете самым любимым?

— Все любимые! У меня ни с одним тренером не было ни одного конфликта ни разу. Меня меняли, я психовал, шел и разбивал раздевалку. Но там уже никогда ничего не продолжалось. Я понимал, что я сам — говно, сыграл хреново и заслужил это. Это много раз было. Тот же Федотов (в «Спартаке». — Прим. И.Р.) мог на 20-й минуте поменять, и я, будучи неопытным, ругался на чем свет стоит. Но, остыв, понимал, что он сделал все правильно.

— Бывали на могиле Владимира Григорьевича на Новодевичьем кладбище?

— Нет.

— Но вспоминаете его с теплом?

— Конечно. К сожалению, он не справился с давлением. Клуб его просто сожрал — и все. Нельзя с клубом заигрывать и дружить, это чревато тем, что тебе воткнут нож в спину. Практика это и показала.

— После чьих тренерских отставок в вашей карьере кого вам было жалко больше всех?

— Никого. Почему я должен кого-то жалеть?

— Того же Федотова.

— Он своими поступками сам потерял контроль над командой.